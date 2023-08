Le monete del Marocco e dell Algeria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le monete del Marocco e dell Algeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DINARI

Significato/Curiosita : Le monete del marocco e dell algeria

Citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. voce principale: algeria. la storia dell'algeria fu, fin dall'antichità, fortemente... Emissione. la banconota da 20 dinari fu introdotta nel 1977, seguita da quella da 50 dinari nel 1999. la banconota da ½ dinaro fu sostituita da una moneta... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le monete del Marocco e dell Algeria : monete; marocco; algeria; monete in tasca; Antiche monete d oro; Lo spazio di alcune monete con la data di emissione; Portamonete di altri tempi; Diffuse come monete ; È tra il marocco e la Tunisia; Sono a ovest del marocco ; La città capitale del marocco ; L oasi della valle del Dades in marocco ; Albero del marocco che dà un noto olio; L algeria ; Quelli del 2022 si disputarono a Orano in algeria ; Regione africana compre sa fra Marocco, algeria e Mauritania; Cìrande porto dell algeria ; Cìrande porto dell algeria ;

Cerca altre Definizioni