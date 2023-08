Mobili ma fino a un certo punto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mobili ma fino a un certo punto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SEMOVENTI

Significato/Curiosita : Mobili ma fino a un certo punto

For mobile communications 2g (in italiano sistema globale per comunicazioni mobili, o gsm) è uno standard di seconda generazione di telefonia mobile approvato... Del progetto di riferimento. i semoventi di artiglieria, indicati spesso come cannoni semoventi o solo come semoventi, sono veicoli militari che hanno... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

