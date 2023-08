Meno rigida di fredda ma più di tiepida - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Meno rigida di fredda ma più di tiepida. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FRESCA

Significato/Curiosita : Meno rigida di fredda ma piu di tiepida

Temperature invernali estreme nei paesi piu' freddi delle alpi a cura di bruno renon arpav ^ fonte: ex-ufficio idrografico di venezia. ^ pag. 26: annale idrologico... Voglia d'aria fresca, stavolta su rai 1, condotto ancora da conti. il programma nasce dopo il successo del precedente varietà vernice fresca, in onda tra... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

