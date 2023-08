Il Mammucari della televisione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Mammucari della televisione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEO

Significato/Curiosita : Il mammucari della televisione

^ teo mammucari - avrò fatto 30 mestieri, in dagospia. url consultato l'11 febbraio 2019. ^ teo mammucari: "a teatro racconto la mia vita e il mio rapporto... Antonio teocoli, detto teo (taranto, 25 febbraio 1945), è un comico, imitatore, cabarettista, attore, cantante, conduttore televisivo e regista teatrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il Mammucari della televisione : mammucari; della; televisione; Il conduttore mammucari ; Il simpatico mammucari della televisione; Iniziali di mammucari ; Il nome di mammucari ; mammucari , in tivù; La zona del Pavese con Stradella e Broni; Cortigiana della Grecia antica; Popolazione della Nuova Guinea; Un centro minerario della Francia; Cosi è detto il ministro della Giustizia; Come una Milly e una Gabriella della televisione ; Il nome della Bonaccorti di televisione e radio; Ritrasmettere un programma in televisione ; La Maionchi in televisione ; La Berlinguer in televisione ;

Cerca altre Definizioni