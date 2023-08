La luce di certi trattamenti estetici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La luce di certi trattamenti estetici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PULSATA

Significato/Curiosita : La luce di certi trattamenti estetici

la quantità di matrice di vetro di queste ceramiche è infatti piuttosto grande e garantisce una trasmissione della luce dall'alto valore estetico. tuttavia... Forniscono un'alta intensità, la luce pulsata può essere più controllata e quindi meno dolorosa del laser. la luce pulsata è una procedura non invasiva e non... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

