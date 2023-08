Legno ricavato dalla parte più interna del tronco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Legno ricavato dalla parte più interna del tronco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MASSELLO

Significato/Curiosita : Legno ricavato dalla parte piu interna del tronco

(l'umidità del terreno in primis), non sviluppano durame. il legno del larice comune è assai più duro, resistente e dal colore migliore di quello ricavato dalle... Legno massiccio. il legno massello ha contenuto di umidità del 18±2% con possibili fessure dovute all'essiccazione. per massello di legno si intende un materiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Legno ricavato dalla parte più interna del tronco : legno; ricavato; dalla; parte; interna; tronco; Colpi di trave di legno o metallo; Relativo a un vegetale con fusto legno so; Un artigiano che lavora il legno ; Rami legno si di vite; Un trattamento del legno lavorato; Stupefacente ricavato dalla marijuana; ricavato da un tronco; Alimento ricavato dal glutine; ricavato ragionando; Lo è il legno ricavato dal centro duro del tronco; La donzelletta vien dalla scrisse Leopardi; Nuovi artisti dalla crescente fama; I dalla s che vinsero l NBA nel 2011; Persona dalla seduzione improntata alla volgarità; La figlia di Pandione simboleggiata dalla rondine; parte nze un po solenni; Per parte cipare a certi eventi è indispensabile; parte cipante alla rivolta parigina del 1871; A Montecitorio fa parte della quota rosa; La parte superiore di un cappello e di una vetta; Nel diritto interna zionale è un accordo tra stati; Il riscaldamento terrestre ai convegni interna zionali; Una vena del collo interna ed esterna; Nome con cui era nota l interna zionale Comunista; Organizzazione terroristica interna zionale; Un tronco sonoro; Barchetta scavata in un tronco ; L area del tronco d albero ad altezza d uomo; Nel ramo e nel tronco ; Un solido a volte tronco ;

Cerca altre Definizioni