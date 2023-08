Inservienti nelle scuole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inservienti nelle scuole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BIDELLI

Significato/Curiosita : Inservienti nelle scuole

Dei nomignoli come fa il dottor cox. l'inserviente è solito torturare gli specializzandi e gli altri inservienti; in particolare, la sua vittima preferita... Scatola con ciocche di capelli e capisce che il maniaco assassino è uno dei bidelli che, vistosi scoperto, lo aggredisce per ucciderlo. andy riesce a tramortirlo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

