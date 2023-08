Indica contemporaneità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indica contemporaneità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INTANTO

Significato/Curiosita : Indica contemporaneita

Reggente, cioè presente e futuro, il presente nella subordinata indica contemporaneità, il perfetto l'anteriorità; con i tempi storici, cioè perfetto,... Progetti wikiquote wikiquote contiene citazioni da ...intanto dustin hoffman non sbaglia un film ...intanto dustin hoffman non sbaglia un film, su discografia... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

