Le hanno saggi e scemi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le hanno saggi e scemi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SI

Significato/Curiosita : Le hanno saggi e scemi

Il 900. racconti e immagini di una vita straordinaria, collana saggi italiani, milano, rizzoli, 2021, isbn 978-88-171-5920-3. scemi di guerra. la tragedia... (stati uniti) si – () ramo terrestre dell'astrologia cinese si – simbolo chimico del silicio si – codice vettore iata di skynet airlines si – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le hanno saggi e scemi : hanno; saggi; scemi; Come gli ordigni che non hanno detonato; hanno un ingresso prioritario negli ospedali; hanno impugnature diverse tra cui quella offset; Ne hanno scritte Epicarmo ma anche Woody Allen; Quelle salmonate hanno le carni rosa; Con i sommersi in un saggi o di Primo Levi; Un cavo per il fissaggi o; Messaggi o scritto nei forum; Spiritosaggi ne facezia; Con i salvati in un saggi o di Primo Levi; Sono scemi esclusi sei; scemi , stupidi;

Cerca altre Definizioni