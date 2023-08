Grossolani nei modi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grossolani nei modi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROZZI

Significato/Curiosita : Grossolani nei modi

Della colonna torinese delle brigate rosse; egli lo descrisse come grossolano, dai modi bruschi, dal carattere aggressivo; a sua volta fiore nel suo racconto... Costantino rozzi (ascoli piceno, 11 gennaio 1929 – ascoli piceno, 18 dicembre 1994) è stato un dirigente sportivo e imprenditore italiano. detto anche... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

