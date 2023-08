Il frutto del baobab - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il frutto del baobab. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PANE DELLE SCIMMIE

Il frutto del baobab

Come baobab (afi: /bao'bab/). il genere comprende otto specie: sette diffuse in africa (di cui sei endemiche del madagascar) e una in australia. il nome... Numerose teorie per spiegare il perché il monkey bread, letteralmente "pane di scimmia", prenda tale nome. secondo qualcuno, esso avrebbe l'aspetto dell'albero...