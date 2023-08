Le formano gli atomi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le formano gli atomi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MOLECOLE

Significato/Curiosita : Le formano gli atomi

Materia è organizzata in unità fondamentali che costituiscono gli elementi chimici. gli atomi si aggregano frequentemente in unità stabili dette molecole... Argomento in dettaglio: molecola biatomica. le molecole biatomiche sono composte da due atomi, e si distinguono in molecole omonucleari, quando gli atomi... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

