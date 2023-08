L espressione di due punti e parentesi aperta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L espressione di due punti e parentesi aperta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TRISTE

Significato/Curiosita : L espressione di due punti e parentesi aperta

parentesi (disambigua). disambiguazione – "parentesi tonde" rimanda qui. se stai cercando il film del 2006, vedi parentesi tonde (film). le parentesi... Modiano, vedi villa triste (romanzo). coordinate: 43°47'31.06n 11°15'40.36e / 43.791961°n 11.261211°e43.791961; 11.261211 villa triste è l'appellativo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L espressione di due punti e parentesi aperta : espressione; punti; parentesi; aperta; espressione per dire dinanzi: al; espressione per denigrare un professionista: da; È déjà in un espressione francese; espressione di incertezza; Una espressione algebrica con più termini; Posti in mezzo tra due punti ; La materia di linee punti e forme; punti di sostegno; punti di raccordo; Iniziò con Signac il movimento del punti nismo; La parentesi più spigolosa; Così è detta la parentesi tra la tonda e la graffa; Si scrive tra parentesi ; Con le parentesi tonde e quadre; Lunga parentesi geologica; Agiscono aperta mente; aperta in mezzo; Totalmente aperta ; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; La finestra aperta in alto;

Cerca altre Definizioni