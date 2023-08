L Enrico ideatore di Blob e di Fuori Orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Enrico ideatore di Blob e di Fuori Orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GHEZZI

Significato/Curiosita : L enrico ideatore di blob e di fuori orario

enrico ghezzi, noto per essere tra gli ideatori di blob, altro programma "storico" del palinsesto della rete. oltre ad occuparsi di cinema d'autore e... Dettaglio: wess § con dori ghezzi e wess & dori ghezzi. la durium favorì nel 1972 la nascita del gruppo musicale, in quanto sia dori ghezzi che il cantante americano... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

