Il dittongo in quarta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il dittongo in quarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UA

Significato/Curiosita : Il dittongo in quarta

quarta lingua più parlata nell'intero continente americano dopo lo spagnolo, l'inglese e il portoghese. il primo esploratore francese a giungere in canada... User agent ua – codice vettore iata di united airlines ua – codice iso 3166-1 alpha-2 dell'ucraina .ua – dominio di primo livello dell'ucraina ua – cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Il dittongo in quarta : dittongo; quarta; Sono due nel dittongo ; Il dittongo nell insieme; In grammatica si distingue dal dittongo ; Il dittongo in squadra; Il dittongo del caimano; La quarta parte di VIII; La quarta maggiore città del Giappone; Prima e quarta di Xanthi; La quarta nota; La sua quarta è il testo presente sul retro;

