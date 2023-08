Dimenarsi come un feto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dimenarsi come un feto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCALCIARE

Persona curiosa a cui farebbe piacere venire a vedere, può vedere il feto dimenarsi, e prelevarlo dal grembo materno se gli va a genio. sono certo che sarà... Caso della castrazione dei vitelli l'operatore impedisce all'animale di scalciare bloccandone gli arti posteriori, ad esempio per mezzo di una balla di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Dimenarsi come un feto : dimenarsi; come; feto; dimenarsi come i pesci; Acido desossiribonucleico letto come acronimo; come gli ordigni che non hanno detonato; come muscoli ben descritti; come la schiena in posizione ricurva; come coloro che si sono cambiati i connotati; Organo che protegge e nutre il feto ; Fiume mitologico in cui morì feto nte; Contiene il feto in gravidanza: sacco __; Come una diagnosi fatta già al feto ; Il feto che arriva a termine con i piedi in basso;

