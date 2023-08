La P dei prodotti DOP - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La P dei prodotti DOP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROTETTA

Significato/Curiosita : La p dei prodotti dop

Alfabetico dei: prodotti italiani a dop - denominazione di origine protetta; prodotti italiani ad igp - indicazione geografica protetta; prodotti italiani... Di wikipedia. nel diritto del lavoro italiano con il termine categoria protetta si intendono tutte quelle persone (tipicamente affette da una qualche disabililità... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

