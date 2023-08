Le date in cui sostenere gli esami universitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le date in cui sostenere gli esami universitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPELLI

Significato/Curiosita : Le date in cui sostenere gli esami universitari

Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Le date in cui sostenere gli esami universitari : date; sostenere; esami; universitari; Si precisa nelle date ; Andate con Cicerone; Segue date antichissime; Precedeva vecchie date ; Devono essere sempre convalidate dalla pratica; Reticolato per sostenere linee elettriche; Elementi strutturali atti a sostenere e rinforzare; sostenere a proprie spese; sostenere avallare una causa; sostenere una causa; I medici che esami nano il cristallino; Lo è chi ha superato gli esami ; In alcuni esami può essere a piacere; La esami na il burocrate; Scavalcare gli esami ; Città universitari a portoghese col fiume Mondego; Insegnanti universitari ; Sono ambite dai futuri docenti universitari ; universitari o da poco; Impegno per l universitari o;

