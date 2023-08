Confinamento in tempi di coronavirus ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confinamento in tempi di coronavirus ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LOCKDOWN

Significato/Curiosita : Confinamento in tempi di coronavirus ing

Disambiguazione – "lockdown" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lockdown (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento diritto...

Altre risposte alla domanda : Confinamento in tempi di coronavirus ing : confinamento; tempi; coronavirus; Il confinamento reso necessario dal Covid-19; Un intermediario d altri tempi ; Ciascuno dei tempi d una partita di baseball; I tempi a teatro; Un tempi o che si erge sull Acropoli; Il tempi o di Temi;

