Comune di Viterbo di origine etrusca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune di Viterbo di origine etrusca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TARQUINIA

Significato/Curiosita : Comune di viterbo di origine etrusca

Vulci (in etrusco velch o velx) è un'antica città etrusca nel territorio di canino e di montalto di castro, in provincia di viterbo, nella maremma laziale... Significati, vedi tarquinia (disambigua). tarquinia è un comune italiano di 15 876 abitanti della provincia di viterbo nel lazio. tarquinia si trova a 133 m... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

