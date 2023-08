Città delle Filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città delle Filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MANILA

Significato/Curiosita : Citta delle filippine che venne fondata dagli spagnoli nel 1571

Manila, nelle filippine, prese nel 1564, ad acapulco scambiando seta ed argento era frequentata dai galeoni spagnoli. la situazione delle genti native... Metropolitana con oltre 12 milioni di abitanti; l'area di metro manila, alla quale la città di manila appartiene, è un'enorme metropoli costituita da 17 città... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

