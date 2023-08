Circonda la pupilla - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Circonda la pupilla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : IRIDE

Significato/Curiosita : Circonda la pupilla

Della pupilla, che circonda il margine della pupilla, avviene il restringimento di quest'ultima (miosi); mentre con il muscolo dilatatore della pupilla, disposto... Arterioso dell'iride. da tale struttura vascolare nascono rami ciliari e iridei. questi ultimi, anastomizzano vicino al margine pupillare dell'iride a formare... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Circonda la pupilla : circonda; pupilla; circonda no la testa del distratto; circonda ta da affetto; circonda re con palizzate; circonda le isole Hawai; Accerchiare circonda re; Espansa come una pupilla in penombra; Ha nel centro la pupilla ; Il cerchio che circonda la pupilla ; Il cerchio che circonda la pupilla dell occhio; Restringimento della pupilla ;

Cerca altre Definizioni