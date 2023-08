Asciutto e senza fronzoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Asciutto e senza fronzoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SCARNO

Significato/Curiosita : Asciutto e senza fronzoli

Sia per il suo stile (non di rado asciutto e senza fronzoli). t. e. lawrence scoprì il libro qualche tempo dopo e volle a tutti i costi che fosse nuovamente... Ma già in decadenza, portando nelle manifestazioni artistiche uno stile scarno ed esuberante, con il gusto per le grandi costruzioni. dai toltechi, gli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Asciutto e senza fronzoli : asciutto; senza; fronzoli; Esile asciutto ; Fa bucati all asciutto ; Letto asciutto del fiume; Rende asciutto il fiume; Letti di fiumi all asciutto ; senza fini di lucro: no ing; Figlie senza fratelli o sorelle; Decelerazioni senza freni negli sport a motore; Falso : vero = assenza : x; Sartoriale senza tori; Abbellire uno scritto con fronzoli ; Abbellire uno scritto con fronzoli stilistici; fronzoli esteriori simbolo di finzione; Abbelliti con fronzoli ; L abbigliamento essenziale, senza fronzoli ;

Cerca altre Definizioni