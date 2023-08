Accumulare roba nella valigia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accumulare roba nella valigia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STIPARE

Significato/Curiosita : Accumulare roba nella valigia

Dell'infinito, ma emily si infuria con nolan perché ha frugato tra la sua roba, leggendo uno dei diari dove david chiede ad amanda di perdonare la gente... Modo mele e fichi). la ghiandaia è nota per essere molto attiva nello stipare il cibo in eccesso (soprattutto ghiande) in numerosi nascondigli posizionati...