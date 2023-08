Le vittime della notte di San Bartolomeo del 1572 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le vittime della notte di San Bartolomeo del 1572. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UGONOTTI

Significato/Curiosita : Le vittime della notte di san bartolomeo del 1572

La notte di san bartolomeo è il nome con il quale è passata alla storia la strage compiuta nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1572 (giorno di san bartolomeo)... – se stai cercando l'omonima opera lirica di meyerbeer, vedi gli ugonotti. ugonotti è l'appellativo dato ai protestanti francesi di confessione calvinista... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

