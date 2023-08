Il Ventura che ha allenato gli azzurri di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Ventura che ha allenato gli azzurri di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GIANPIERO

Significato/Curiosita : Il ventura che ha allenato gli azzurri di calcio

Piero ventura (genova, 14 gennaio 1948) è un allenatore di calcio italiano. originario del quartiere genovese di cornigliano, ha un fratello, enrico. il 1º... Calciatore italiano gianpiero contestabile, pugile italiano gianpiero d'alia, politico italiano gianpiero de toni, politico italiano gianpiero fiorani, banchiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

