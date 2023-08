Ci vanno idiomaticamente le pive dei delusi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci vanno idiomaticamente le pive dei delusi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEL SACCO

Significato/Curiosita : Ci vanno idiomaticamente le pive dei delusi

Significati, vedi sacco e vanzetti (disambigua). «io dichiaro che ogni stigma ed ogni onta vengano per sempre cancellati dai nomi di nicola sacco e bartolomeo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ci vanno idiomaticamente le pive dei delusi : vanno; idiomaticamente; pive; delusi; Se sono di mare non vanno nella macedonia; Con esse vanno presi certi individui; Non vanno mai in chiesa; Gli incavi dei gioielli in cui vanno le pietre; vanno messe in molti quiz; Una delle due pive tti; Deve farsele il pive llo; Ciccone, pive tti, Lario, Peparini..; Il nome di una pive tti; __ pive tti, popolare attrice; È il modo più sicuro per restare delusi ; Caratterizza certe verdure e la delusi one; Le causano le delusi oni cocenti; Come il cuore spezzato dopo una delusi one d amore; Così è la bocca... dei delusi ;

