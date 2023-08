Validata con un apposito strumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Validata con un apposito strumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TIMBRATA

Significato/Curiosita : Validata con un apposito strumento

Modalità di approccio alla persona che utilizza la musica o il suono come strumento di comunicazione non verbale, per intervenire a livello educativo, riabilitativo... Quasi tre anni, dopodiché il chronicle ricevette un'altra sua lettera, timbrata 29 gennaio 1974, che lodava il film l'esorcista, definendolo «the best...