Tatin : tarte = suzette : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tatin : tarte = suzette : x.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : CREPE

Significato/Curiosita : Tatin : tarte = suzette : x

Le crêpe suzette sono un dolce francese. il piatto è composto da crespelle imbevute nella beurre suzette: una caratteristica salsa a base di zucchero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

