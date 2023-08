Suono cupo ed echeggiante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suono cupo ed echeggiante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RIMBOMBO

Significato/Curiosita : Suono cupo ed echeggiante

Il grido dell'uccello che annuncia la stagione propizia dell'aratura; ma cupo a me percosse il cuore: ora i miei fertili campi sono di altri, né per me... Fine, riesce a far esplodere la bomba, salvando la terra. l'esplosione rimbomba su tutta la terra e, risplendendo nel cielo, è il segno della riuscita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

