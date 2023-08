Spaccone occitano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spaccone occitano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

GUASCONE

La guascogna (in occitano gasconha, in francese gascogne e in spagnolo gascuña) è una regione storica compresa a cavallo dell'odierno confine tra la francia... Il guascone è il dialetto occitano parlato in guascogna (in guascone gasconha), antica provincia francese, e nel béarn. talvolta è considerato lingua...