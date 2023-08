Lo sono i popoli non nomadi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono i popoli non nomadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STANZIALI

Significato/Curiosita : Lo sono i popoli non nomadi

Vedi nomadi (disambigua). disambiguazione – "i nomadi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi i nomadi (disambigua). i nomadi sono un gruppo... Wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. gli uccelli stanziali sono quei volatili che per tutto il periodo dell'anno rimangono sempre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

