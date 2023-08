Lo sono gli abitanti di Niamey - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono gli abitanti di Niamey. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NIGERINI

Significato/Curiosita : Lo sono gli abitanti di niamey

Solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. niamey (pronuncia : /njam/) è la capitale del niger, nonché la prima città... Capitale è niamey, a sud-ovest del paese. gli abitanti prendono il nome di nigerini. lo stesso argomento in dettaglio: storia del niger. il sito di gobero... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

