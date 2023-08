Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALASSO

Significato/Curiosita : Il roberto direttore della casa editrice adelphi

Significati, vedi adelphi (disambigua). adelphi è una casa editrice italiana fondata nel 1962. nata da un progetto di luciano foà, roberto bazlen e alberto... Francesco calasso e di melisenda codignola, a sua volta figlia del pedagogista ernesto codignola; fratello minore del regista gian pietro calasso e fratello... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

