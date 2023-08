Rinchiudere in luoghi di prigionia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rinchiudere in luoghi di prigionia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTERNARE

Significato/Curiosita : Rinchiudere in luoghi di prigionia

Partecipanti alle corse; solo in un secondo tempo, assunse quello di prigione, intesa come costrizione o comunque luogo in cui rinchiudere soggetti privati della... Delle allucinazioni e dorina, non senza macchinazioni, riesce a farla internare e a sposare robles, il quale a sua insaputa continua a frequentare altre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

