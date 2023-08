Può esserlo un permesso ma anche uno strumento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un permesso ma anche uno strumento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ACCORDATO

Significato/Curiosita : Puo esserlo un permesso ma anche uno strumento

Presentare segni o sintomi, che non sono di rilevanza diagnostica, ma possono esserlo per loro stessi o il nucleo familiare. tra questi vi possono essere... Permesso (detto anche invito) di partecipazione a una gara o competizione accordato ad atleti o squadre che normalmente non ne avrebbero diritto. una wild... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

