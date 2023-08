Provincia sudanese segnata da aspri conflitti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia sudanese segnata da aspri conflitti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DARFUR

Significato/Curiosita : Provincia sudanese segnata da aspri conflitti

(wilayat): darfur occidentale (gharb darfur), con capitale al junaynah, darfur settentrionale (chamal darfur), con capitale al fashir, darfur meridionale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

