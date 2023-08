La si pratica sminuendo i propri meriti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La si pratica sminuendo i propri meriti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MODESTIA

Significato/Curiosita : La si pratica sminuendo i propri meriti

Sperimentazione e sminuendo viceversa le argomentazioni basate sulla tradizione. anche leonardo (1452–1519), nel rinascimento, si appropriò del pensiero... Contengono il titolo. modestia – talvolta sinonimo di pudore modestia – talvolta sinonimo di umiltà modestia – concetto dell'ebraismo 370 modestia – asteoride della... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

