Un piccolo volumetto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un piccolo volumetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LIBRICINO

Significato/Curiosita : Un piccolo volumetto

Di formato consueto, ma con un numero maggiore di pagine. ad essi viene allegato, fino al numero 11, un piccolo volumetto. maxi zagor, albi dapprima annuali... Iuditio et è gentilissimo giovane. [...] credo ch'egli habbia quelli libricini de leonardo de la notomia, et de molte altre belle cose.» (da una lettera... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

