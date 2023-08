I medici che esaminano il cristallino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I medici che esaminano il cristallino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OCULISTI

Consigli medici e potrebbero non essere accurate. i contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. il primidone... 2010 è stata costituita l'associazione italiana medici oculisti (aimo), che riunisce oculisti e medici specializzandi in oftalmologia che esercitano la... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : I medici che esaminano il cristallino : medici; esaminano; cristallino; Nobile famiglia fiorentina analoga ai medici ; Un batuffolo per prelievi medici ; Un esame di medici na nucleare; Lo redigono sia medici che arbitri; In medici na l apparecchio con il nebulizzatore; Si esaminano per ordinare; L appannamento del cristallino nell occhio; _ acqueo: tra la cornea e il cristallino ; Opacizza il cristallino ; Causa l opacizzazione del cristallino dell occhio; Chetone bianco cristallino dal forte odore;

