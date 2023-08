Un festival della canzone demenziale italiana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un festival della canzone demenziale italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SAN SCEMO

Significato/Curiosita : Un festival della canzone demenziale italiana

Il festival di sanscemo è stata una manifestazione musicale nata il 7 aprile 1990, dedicata alla canzone rock demenziale ed umoristica. già a partire... scemo di guerra è un film del 1985 diretto da dino risi. il sottotenente medico marcello lupi, dotato di una grande umanità e buon senso comune, alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un festival della canzone demenziale italiana : festival; della; canzone; demenziale; italiana; Il teatro del festival di Sanremo; La città francese d un festival del cinema; È sede d un popolare festival ; festival musicale ungherese su un isola danubiana; Fu la sede di un grande festival di musica rock nel 1969; Una squadra di calcio tedesca della Red Bull; L antica Poseidonia della Magna Grecia in Campania; Studiosa della morfologia della Terra; Storici soldati della cavalleria ungherese; Ai piedi della classifica; In una nota canzone Neffa stava bene con la sua; Una canzone di Rino Gaetano: Sei; La canzone da Oscar di Lady Gaga e Bradley Cooper; Le gira tutto intorno in una canzone di Battiato; canzone per una dedica di Francesco Guccini; Un film demenziale di calcio e kung fu: soccer; Rivista italiana specializzata in film di genere; Scuderia italiana in cui ha corso Loris Capirossi; Rivista satirica cult italiana anni 70 e 80; Affermazione italiana ; La starlet italiana ;

Cerca altre Definizioni