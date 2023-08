Fare la valutazione di un bene - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare la valutazione di un bene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ESTIMARE

Significato/Curiosita : Fare la valutazione di un bene

Insegnanti di educazione fisica ai propri alunni ed è oggetto di valutazione. esistono diverse tabelle che indicano i risultati del test di cooper. di seguito... ) esmorzar ismurzare/ismurgiare/irmugiare/imrugiare (fare colazione) estimar istimare/stimai (amare, stimare) feina faina (lavoro, occupazione,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

