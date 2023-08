Il Dottore dei noti anfibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Dottore dei noti anfibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARTENS

Significato/Curiosita : Il dottore dei noti anfibi

Produzione dei bulldog boots, i classici anfibi militari neri a dieci buchi con suola chiodata e cucitura sulla punta, attualmente anche noti come getta... Dr. martens (noto anche come doctors, docs, doc. martens o dm's) è un marchio di calzature, soprattutto anfibi, originalmente prodotte dalla r. griggs... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

