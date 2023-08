Costellazione equatoriale Sagitta per i latini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costellazione equatoriale Sagitta per i latini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FRECCIA

Significato/Curiosita : Costellazione equatoriale sagitta per i latini

Cielo in 88 costellazioni ufficiali con confini precisi, di modo che ogni punto della sfera celeste appartenga ad una ed una sola costellazione. queste sono... Significati, vedi freccia (disambigua). la freccia è un proiettile destinato al lancio per mezzo di un arco o di una balestra. la freccia è un proiettile... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

