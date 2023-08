Così sono detti certi gruppi paramilitari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono detti certi gruppi paramilitari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SQUADRONI

Significato/Curiosita : Cosi sono detti certi gruppi paramilitari

Coperte e alle operazioni paramilitari. l'unità si chiamava special activities division (sad) fino al 2016. nel sac ci sono due gruppi separati: sac/sog (special... Corazzate e incrociatori da battaglia, erano divisi in battle squadron, cioè squadroni da battaglia, mentre le unità leggere come i cacciatorpediniere... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

