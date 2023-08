Come gli ordigni che non hanno detonato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come gli ordigni che non hanno detonato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INESPLOSI

Significato/Curiosita : Come gli ordigni che non hanno detonato

L’energia esplosiva degli ordigni nucleari è la quantità di energia liberata quando un ordigno nucleare viene detonato, espresso nella massa equivalente... Finalizzato a neutralizzare, disattivare e a rendere sicuri tutti gli ordigni inesplosi e gli ordigni improvvisati. la bonifica degli ordigni, effettuata dagli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Come gli ordigni che non hanno detonato : come; ordigni; hanno; detonato; come muscoli ben descritti; come la schiena in posizione ricurva; come coloro che si sono cambiati i connotati; Colpi dati come calci; Sfoderata come una spada; ordigni bellici comandati a distanza; Un robot per disinnescare ordigni ; Come certi numeri... e certi ordigni ; Viene usato per trovare ordigni esplosivi; Liberare dagli ordigni ; hanno un ingresso prioritario negli ospedali; hanno impugnature diverse tra cui quella offset; Ne hanno scritte Epicarmo ma anche Woody Allen; Quelle salmonate hanno le carni rosa; hanno il naso umido; I congegni detonato ri; Il congegno detonato re della granata; Dispositivo detonato re;

Cerca altre Definizioni