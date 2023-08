Come la distanza fra una lente e la sua fiamma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come la distanza fra una lente e la sua fiamma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FOCALE

Significato/Curiosita : Come la distanza fra una lente e la sua fiamma

Ciononostante noi li vediamo.¬Ľ tale √® il caso ad esempio di una matita posta davanti alla fiamma di una candela, che se illuminata a sua volta da un raggio di sole... O un telescopio) la lunghezza focale √® spesso chiamata lunghezza focale effettiva o efl, dall'inglese effective focal length, per distinguerla da altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a marted√¨ 22 agosto 2023

