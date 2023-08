Si chiedono quando si è in bolletta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si chiedono quando si è in bolletta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PRESTITI

Significato/Curiosita : Si chiedono quando si e in bolletta

Trovare i soldi per pagare l'affitto, ma quando lola e ingrid gli chiedono dove li ha presi lui si comporta in modo misterioso. lola comincia a sospettare... La cassa depositi e prestiti (in sigla cdp), nota anche semplicemente come gruppo cdp, è una rilevante istituzione finanziaria dello stato, sotto forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

