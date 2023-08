Azienda di biscotti e snack fondata a Morbegno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Azienda di biscotti e snack fondata a Morbegno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GALBUSERA

Significato/Curiosita : Azienda di biscotti e snack fondata a morbegno

S.p.a. è un'azienda alimentare italiana che produce biscotti, cracker e snack, attiva in italia e all'estero, fondata da mario ed enea galbusera a morbegno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi galbusera (disambigua). la galbusera s.p.a. è un'azienda alimentare italiana che produce biscotti... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Azienda di biscotti e snack fondata a Morbegno : azienda; biscotti; snack; fondata; morbegno; azienda torinese di attrezzature da montagna; Un azienda come DHL e TNT; Può dare ordini in azienda ; azienda Energetica Municipale; La O del CEO che guida un azienda ing; Immergere i biscotti nel latte; Semplici biscotti con acqua e farina; Gli eccellenti biscotti di Casale Monferrato; biscotti alle mandorle; I biscotti toscani che si intingono nel vin santo; Noto snack croccante dal cuore morbido; Linea di snack alle patate della Saiwa; Quelle di pollo sono uno snack salato fritto; Un tipico snack da festicciole fritto e salato; Uno snack che molti consumano al cinema; Abitante della città laziale fondata come Littoria; Storica rivista di studi cinematografici fondata da Chiarini; Dottrina filosofico religiosa fondata da Lao Tzu; Editori casa fondata a Bari nel 1901; Rivista letteraria fondata da Soffici e Papini; La provincia lombarda con morbegno ;

Cerca altre Definizioni