È affetto da una carente pigmentazione della pelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È affetto da una carente pigmentazione della pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALBINO

Significato/Curiosita : E affetto da una carente pigmentazione della pelle

Dedurre da una riduzione della pigmentazione della melanina nella substantia nigra e nel locus coeruleus. l'istopatologia (anatomia microscopica) della substantia... Fiobbio immagini di notte funivia albino-selvino stazione di albino-desenzano tranvia bergamo-albino unione calcio albinoleffe vall'alta valle del lujo altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : È affetto da una carente pigmentazione della pelle : affetto; carente; pigmentazione; della; pelle; Sensazione gustativa dell affetto ; Manifestazione d affetto ; Circondata da affetto ; Si mette nelle dimostrazioni d affetto ; Carico di profondo affetto ; carente in qualche materia; carente di vitalità, inerte e privo di brio; L ormone carente ai diabetici; Incompleto, manchevole, carente ; Il Roberto direttore della casa editrice Adelphi; Prodotti per l igiene della casa; Il Roberto Vicepresidente della Camera nel 2013; Lo spiazzo della cascina; Si invaghisce di Lucia Mondella ; Otre di pelle utilizzato in Africa come borraccia; Un recipiente di pelle ; La calzatura del pelle rossa; La Francigena portava i pelle grini a Roma; Tipo di bevanda prodotta dalla Sanpelle grino;

Cerca altre Definizioni